АВТОЦЕНТР УАЗ КОСАРЕВА 6 Тест-драйв
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Патриот МКПП
от 1 495 000 ₽
Патриот АКПП
от 1 935 000 ₽
Пикап МКПП
от 1 520 000 ₽
Пикап АКПП
от 2 025 000 ₽
Хантер
от 1 360 000 ₽
Семейство Профи
от 1 555 000 ₽
Семейство СГР
от 1 280 000 ₽
Патриот МКПП
Патриот АКПП
Пикап МКПП
Пикап АКПП
Хантер
Семейство Профи
Семейство СГР
Главное внутри
от 1 495 000 ₽
В кредит Собери свой УАЗ Патриот МКПП
Авто в наличии
Новости
Новости
Кругосветная экспедиция УАЗ: первый этап успешно завершен
07.12.2022
Новости
УАЗ принял участие в международной выставке FIHAV 2022
05.12.2022
Новости
Ульяновский автомобильный завод представляет юбилейную версию легендарного внедорожника УАЗ-469
10.11.2022
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* Стоимость актуальна для автомобиля УАЗ Патриот в комплектации BASE FLEET ИКАР

 

Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально рекомендуемыми розничными ценами по расчетам производителя ( ООО «УАЗ» ). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «УАЗ» . Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

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